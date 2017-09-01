В унитазе прекрасно прижились петуньи

Необычную клумбу установили в Одессе в Мукачевском переулке.

Умельцы высадили цветы в... золотой унитаз. Рядом, по-видимому, специально для беглого президента Виктора Януковича, оставили его батон из золота.

А на улице Бунина на пересечении с Пушкинской установили памятник сладкоежке. Он имеет почти два метра в высоту и украшен мозаикой.

Сладкоежка — это пухлый малыш в наполеоновской шляпе, который лежит на полукруге глазированного шоколадом торта. Постамент выполнен в форме куба, на котором мозаикой выложены десерты: пирожное, торт, капкейк и суфле.

Памятник сладкоежке придумали в кафе Профитроли.