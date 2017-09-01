Трагедия в «Виктории»

Две девочки, пострадавшие при ночном пожаре в одесском детском спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория», находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, навестивший детей в областной детской клинической больнице. «У одной трещины 5-го, 6-го, 7-го грудных позвонков. У второй – отравление дымом. Девочки сейчас отдыхают. Говорил с мамой одной из них. Помогают психологи», – написал глава ОГА.

Напомним: в результате пожара полностью выгорел двухэтажный деревянный корпус, в котором на момент происшествия находились 42 ребенка. При разборке конструкций сгоревшего здания обнаружены двое погибших детей. По информации регионального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о ЧП было принято в 23:34 15 сентября. К моменту прибытия спасателей огонь быстро распространялся порывами ветра по легковоспламеняющимся деревянным конструкциям, в итоге охватив 560 кв. м. Была угроза возгорания соседних жилых корпусов. Ликвидация пожара была закончена около двух часов ночи. Начато уголовное производство.