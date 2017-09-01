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  • Просмотров: 397
  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

Хасиды «оккупировали» аэропорт

Категория: Фоторепортаж


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Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
Хасиды «оккупировали» аэропорт
next

В Одесском аэропорту стартовала традиционная ежегодная программа приема паломников-хасидов.

Всего через одесские воздушные ворота в Украину прибудет порядка 6 тыс. 500 паломников из Тель-Авива, для чего будет выполнено 29 чартерных рейсов.

Хасиды направляются в Умань на празднование еврейского Нового года Рош-а-Шана, который наступает вечером 20 сентября.

Особенностью этого года является то, что обслуживание прибывающих паломников будет происходить в недавно открывшемся новом пассажирском терминале. В аэропорту для паломников созданы дополнительные условия для комфортного пребывания, а также организована специальная схема размещения и движения на привокзальной территории пассажирского автотранспорта, который доставит их в Умань.

На период прибытия хасидов в Одесском аэропорту усилены меры безопасности, в организации которых принимают участие, как украинские, так и израильские спецслужбы.


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Хасиды «оккупировали» аэропорт

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