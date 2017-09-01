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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Сегодня на Думской площади хулиганили

Категория: Фоторепортаж


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Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
Сегодня на Думской площади хулиганили
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Беспорядки на Думской площади квалифицированы как хулиганство. По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок и не совершать противоправных действий.

Напомним, что в ходе сегодняшних беспорядков на Думской площади у здания Одесской мэрии пострадали 20 сотрудников полиции и 16 нацгвардейцев.


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Сегодня на Думской площади хулиганили

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