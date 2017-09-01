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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

День партизанской славы

Категория: Фоторепортаж


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День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы
День партизанской славы

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22 сентября в Украине отмечается День партизанской славы. Несмотря на дождь, которые без остановки с раннего утра идет в Одессе, почтить память партизан и подпольщиков на Аллеею Славы пришло полсотни одесситов.
Здесь собрались ветераны, чиновники, военные, духовенство. Они возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу, после чего состоялось неформальное общение.
В мэрии сообищили, что 25 ветеранов войны, принимавших непосредственное участие в подпольно-партизанском движении, получат одноразовую материальную помощь в размере 1000 грн.
Помимо возложения цветов к памятникам в школах города проходят уроки мужества с участием представителей ветеранских организаций, концерты, круглые столы, лекции, тематические часы в музеях.
Напомним, День партизанской славы утвержден в 2001 году указом президента Украины. Именно 22 сентября 1941 года считается началом подпольно-партизанского движения в Украине. Одесские подпольщики в годы Второй мировой войны были объединены в более чем 40 партизанских отрядов.

 

 


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День партизанской славы

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