22 сентября в Украине отмечается День партизанской славы. Несмотря на дождь, которые без остановки с раннего утра идет в Одессе, почтить память партизан и подпольщиков на Аллеею Славы пришло полсотни одесситов.

Здесь собрались ветераны, чиновники, военные, духовенство. Они возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу, после чего состоялось неформальное общение.

В мэрии сообищили, что 25 ветеранов войны, принимавших непосредственное участие в подпольно-партизанском движении, получат одноразовую материальную помощь в размере 1000 грн.

Помимо возложения цветов к памятникам в школах города проходят уроки мужества с участием представителей ветеранских организаций, концерты, круглые столы, лекции, тематические часы в музеях.

Напомним, День партизанской славы утвержден в 2001 году указом президента Украины. Именно 22 сентября 1941 года считается началом подпольно-партизанского движения в Украине. Одесские подпольщики в годы Второй мировой войны были объединены в более чем 40 партизанских отрядов.