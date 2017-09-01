У художников сегодня праздник

Ежегодно во второе воскресенье октября на Украине отмечается День художника. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом президента Украины № 1132/98 от 9 октября 1998 года. А в преддверии своего профессионального праздника одесские художники провели 25 сентября выставку в Одесском музее Западного и Восточного искусства. На выставке представлены некоторые направления художественного творчества: живопись разных направлений и малые формы скульптуры. В планах одесских художников еще целый ряд выставок, посвященных Дню художника.