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Сегодня, 20:00

У художников сегодня праздник

Категория: Фоторепортаж


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У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
У художников сегодня праздник
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Ежегодно во второе воскресенье октября на Украине отмечается День художника. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом президента Украины № 1132/98 от 9 октября 1998 года. А в преддверии своего профессионального праздника одесские художники провели 25 сентября выставку в Одесском музее Западного и Восточного искусства. На выставке представлены некоторые направления художественного творчества: живопись разных направлений и малые формы скульптуры. В планах одесских художников еще целый ряд выставок, посвященных Дню художника.


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У художников сегодня праздник

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