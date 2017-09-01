Булыжники Воронцовского дворца оказались за забором

А это значит, началась активная фаза реконструкции дворца.

По соседству, уже полгода, архитекторы и рабочие трудятся на втором объекте Воронцовского архитектурного ансамбля - колоннаде. Сейчас ее не узнать, колоннаду "раздели" до основания. Кажется, легче построить новую, но нет, аутентичность, как обещают специалисты, будет сохранена.

Воронцовской колоннаде придадут исторический вид. Она больше никогда не будет белой.

Основание будет песочного цвета, кровля – черная с отливом, а колонны – разных оттенков серого.

Такие масштабные комплексные работы в Одессе еще не проводились.