Что бабушки вытворяют?!

На площадке "Огни маяка" в парке им Шевченко открылся фестиваль активного долголетия "Планета долгожителей" - единственный в Украине фестиваль для пенсионеров, который с 2014 года в Одессе накануне Дня пожилого человека (1 октября) проводит ОО "ВСАД "ІТ-бабушки".

Девиз 2017 года: От патефона - до смартфона!

Организаторы пригласили на фестиваль людей старшего возраста, желающих учиться, развиваться, радоваться жизни; организации, которые работают с пенсионерами; всех, кому интересна тема активного долголетия, волонтеров для обучения работе с пожилыми.

Цель фестиваля – активная, творческая, сознательная жизнь на пенсии.