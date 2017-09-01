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  • Просмотров: 97
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Что бабушки вытворяют?!

Категория: Фоторепортаж


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Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
Что бабушки вытворяют?!
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На площадке "Огни маяка" в парке им Шевченко открылся фестиваль активного долголетия "Планета долгожителей" - единственный в Украине фестиваль для пенсионеров, который с 2014 года в Одессе накануне Дня пожилого человека (1 октября) проводит ОО "ВСАД "ІТ-бабушки".

Девиз 2017 года: От патефона - до смартфона!

Организаторы пригласили на фестиваль людей старшего возраста, желающих учиться, развиваться, радоваться жизни; организации, которые работают с пенсионерами; всех, кому интересна тема активного долголетия, волонтеров для обучения работе с пожилыми.

Цель фестиваля – активная, творческая, сознательная жизнь на пенсии.

 


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Что бабушки вытворяют?!

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