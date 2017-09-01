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  • Дата: Сегодня, 18:44
Сегодня, 18:44

Сегодня курсантов окропили святой водой

Категория: Фоторепортаж


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Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
Сегодня курсантов окропили святой водой
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На Аллее славы в парке Шевченко прошла торжественная церемония посвящения в курсанты первокурсников МУ им. А. Маринеско НУ «ОМА». В церемонии приняли участие руководители учебных заведений готовящих кадры для морской отрасли, представители ВМФ Украины, руководства одесского порта, руководители одесских клиринговых агентств предоставляющих работу морякам, и конечно родные и близкие курсантов.  После произнесения «Клятвы курсанта», их окропили святой водой, и   курсанты возложили цветы на Алле Славы и прошли торжественным маршем.


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Сегодня курсантов окропили святой водой

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