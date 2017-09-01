Сегодня курсантов окропили святой водой

На Аллее славы в парке Шевченко прошла торжественная церемония посвящения в курсанты первокурсников МУ им. А. Маринеско НУ «ОМА». В церемонии приняли участие руководители учебных заведений готовящих кадры для морской отрасли, представители ВМФ Украины, руководства одесского порта, руководители одесских клиринговых агентств предоставляющих работу морякам, и конечно родные и близкие курсантов. После произнесения «Клятвы курсанта», их окропили святой водой, и курсанты возложили цветы на Алле Славы и прошли торжественным маршем.