Старобазарный сквер готовят к реконструкции

Территорию Старобазарного сквера начали готовить к реконструкции: в связи с окончанием летнего сезона временные сооружения, у которых закончились сроки договоров, подлежат демонтажу.

Об этом 2 октября во время аппаратного совещания сообщил исполняющий обязанности начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Сергей Машьянов.

Схема реконструкции Старобазарного сквера уже разработана. Проект включает мощение дорожек, установку светильников, скамеек, обустройство клумб и возведение детского центра. Площадь сквера — 3,3 гектара, зелёных насаждений — 1,5 гектара, твёрдого покрытия — 1 гектар.

Мэр Геннадий Труханов попросил чиновников встретиться с предпринимателями, чьи объекты недвижимости располагаются в сквере, и найти с ними компромиссное решение.

Тем временем в Старобазарном сквере начался демонтаж верёвочного парка «Летучий голландец». Представители парка отметили, однако, что есть вопросы, которые они хотят решать в суде.