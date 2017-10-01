Бомжи и «скорая помощь»

Многие при виде этих людей отворачивают голову в сторону, чтобы не испортить себе настроение или морщатся от неприятного смрада, исходящего от них. Многие, уверен, задаются вопросом: «Как эти люди стали такими?» или «Что заставляет их есть из помойки?»

На эти вопросы сложно узнать ответ. Бомжи редко делятся своими переживаниями. В основном, у всех одна беда — начал пить, бросила жена, потерял работу.

По большому счету, Бомж для работников «скорой» — удобный пациент. Он не хамит, не грубит, хотя пьяный на всё способен, но это случается редко. Бомжи никогда сами не вызывают 103. За них это делают сознательные и милосердные граждане, ошибочно считающие, что если они вызовут бомжу «скорую» помощь, то потом его увезут в больницу, а там его вылечат, помоют, переоденут, накормят и дадут жилье.

В больнице бомжу конечно окажут помощь, он там даже полежит некоторое время, если его жизни угрожает опасность. Но как вы сами понимаете, вылеченный бомж не встанет на путь исправления, а дух бродяжничества, такого понятного и привычного для него времяпрепровождения, будет толкать его скитаться и питаться с помойки вновь и вновь.