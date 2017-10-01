"Дом Сапир" кричит SOS !

На улице Кузнечной № 54 старинное здание находится на грани обрушения: фасад весь в трещинах, оконные проемы перекосились. Фундамент правого крыла четырехэтажного дома сильно просел, поэтому фасад и несущие стены здания могут в любой момент рухнуть.

Люди просят мэрию рассмотреть вопрос выделения средств на капитальный ремонт и восстановление одного из красивейших зданий в историческом центре Одессы.

Здание на ул.Кузнечной, 54 известно как "Дом Сапир", построено оно в 1902-м году по проекту архитектора Я.М. Пономаренко.

Напротив, на той же Кузнечной, находится еще один знаковый для одесской архитектуры дом № 57 - баня Исаковича, по праву считающаяся вершиной творчества Семена Ландесмана. "Прыгающие" формы фасада, округлые окна, незатейливая, но бодрая игра орнамента, наконец, шикарная работа с цветом. Ныне здание также переживает не лучшие, мягко говоря, времена.