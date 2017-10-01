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  • Просмотров: 80
  • Дата: Вчера, 20:02
Вчера, 20:02

"Дом Сапир" кричит SOS !

Категория: Фоторепортаж


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"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
"Дом Сапир" кричит SOS !
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На улице Кузнечной № 54 старинное здание находится на грани обрушения: фасад весь в трещинах, оконные проемы перекосились. Фундамент правого крыла четырехэтажного дома сильно просел, поэтому фасад и несущие стены здания могут в любой момент рухнуть.

 Люди просят мэрию рассмотреть вопрос выделения средств на капитальный ремонт и восстановление одного из красивейших зданий в историческом центре Одессы.

 Здание на ул.Кузнечной, 54 известно как "Дом Сапир", построено оно в 1902-м году по проекту архитектора Я.М. Пономаренко.

Напротив, на той же Кузнечной,  находится еще один знаковый для одесской архитектуры дом  № 57 - баня Исаковича, по праву считающаяся вершиной творчества Семена Ландесмана. "Прыгающие" формы фасада, округлые окна, незатейливая, но бодрая игра орнамента, наконец, шикарная работа с цветом. Ныне здание также переживает не лучшие, мягко говоря, времена.

 


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"Дом Сапир" кричит SOS !

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