Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд

Физкультурно-спортивне общество «Динамо» Украины приняло решение о модернизации некоторых объектов инфраструктуры стадиона Одесской областной организации «Динамо». Первым шагом стало обновление многофункциональной площадки и общежития для спортсменов, кторые были реконструированны с использованием современных технологий и материалов.

Сегодня полным ходом идет замена покрытия беговых дорожек и реконструкция спортсекторов на единственном в городе специализированном легкоатлетическом стадионе, которому в этом году присвоен статус базы олимпийской подготовки.