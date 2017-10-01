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  • Просмотров: 127
  • Дата: Вчера, 18:12
Вчера, 18:12

Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд

Категория: Фоторепортаж


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Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд
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Физкультурно-спортивне общество «Динамо» Украины приняло решение о модернизации некоторых объектов инфраструктуры стадиона Одесской областной организации «Динамо».  Первым шагом стало обновление многофункциональной площадки и общежития для спортсменов, кторые были реконструированны с использованием современных технологий и материалов.

Сегодня полным ходом идет замена покрытия беговых дорожек и реконструкция спортсекторов на единственном в городе специализированном легкоатлетическом стадионе, которому в этом году присвоен статус базы олимпийской подготовки.


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Стадион "Динамо" устанавливает трудовой рекорд

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