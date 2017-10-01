Ну как же без Штрауса?!

7 октября на сцене Одесского театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного состоялась премьера одной из самой известной оперетты Иоганна Штрауса «Цыганский барон» по либретто Игнаца Шнитцера. Автором сценической редакции новой постановки (прежние постановки были в 1971 и 1982 годах) стал главный режиссер театра Владимир Подгородинский. За дирижёрским пультом был главный дирижер театра Вадим Перевозников. Декорации к спектаклю создал художник-постановщик Степан Загробян, а костюмы разработала художник-модельера Ольга Резниченко. Танцы героев оперетты поставила Алла Рубина. В спектакле блеснули как молодые актеры, так и ветераны театра Народные артисты Украины Николай и Наталья Завгородние, залуженные артисты Украины Аурика Ахметова и Станислав Ковалевский.