 
Информация к новости
  • Просмотров: 124
  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Украина на фарфоре

Категория: Фоторепортаж


prev

Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
Украина на фарфоре
next

Персональная выставка Елены Жерновой «Степова Украіна – ХХІ» открылась в выставочном зале Одесского областного центра украинской культуры, ул. Польская, 20

Елена Жернова родилась в 1962 году в г. Одессе, училась в Одесском художественном училище у Ольги Нирковськой, Людмилы Фурдигайло и Нины Федоровой, работала дизайнером на Одесской обойной фабрике, закончила Львовский институт прикладного и декоративного искусства, преподавала на керамическом отделении ОХУ им. М.Б. Грекова. Сотрудничала с фарфоровыми предприятиями.

В настоящее время творчески работает в собственной мастерской.

На выставке «Степова Украіна – ХХІ» Елена Жернова презентует свою творческую наработку за период с 2012 до 2017 гг. Оставаясь верной своей художественной теме «Украина на фарфоре», мастерица представляет вниманию зрителей декоративные тарелки, подарочные наборы, статуэтки, выполненные в классической технике ручной росписи фарфора сверхглазурованными красками, люстрами и золотом.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Украина на фарфоре

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 