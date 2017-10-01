Персональная выставка Елены Жерновой «Степова Украіна – ХХІ» открылась в выставочном зале Одесского областного центра украинской культуры, ул. Польская, 20

Елена Жернова родилась в 1962 году в г. Одессе, училась в Одесском художественном училище у Ольги Нирковськой, Людмилы Фурдигайло и Нины Федоровой, работала дизайнером на Одесской обойной фабрике, закончила Львовский институт прикладного и декоративного искусства, преподавала на керамическом отделении ОХУ им. М.Б. Грекова. Сотрудничала с фарфоровыми предприятиями.

В настоящее время творчески работает в собственной мастерской.

На выставке «Степова Украіна – ХХІ» Елена Жернова презентует свою творческую наработку за период с 2012 до 2017 гг. Оставаясь верной своей художественной теме «Украина на фарфоре», мастерица представляет вниманию зрителей декоративные тарелки, подарочные наборы, статуэтки, выполненные в классической технике ручной росписи фарфора сверхглазурованными красками, люстрами и золотом.