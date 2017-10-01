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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Мэр устроил разнос

Категория: Фоторепортаж


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Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос
Мэр устроил разнос

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Городской голова Одессы Геннадий Труханов устроил выволочку начальнику управления дорожного хозяйства Андрею Шмагаю за то, что тот уже на протяжении нескольких недель не может обустроить пандусы на пересечении улиц Пушкинской и Большой Арнаутской.

«То, что мы развозюкали на Пушкинской, ну сколько может там стоять стройка? Подготовьте материалы, сделайте за неделю. Там и пандуса нет, и плитка снята, стройка века какая-то. Начинание хорошее, но давайте правильно рассчитывать сроки. А не создавать видимость того, что весь город в работе», — заявил мэр.

На этом перекрестке сейчас разрыт тротуар со всех четырех сторон. Плитка снята, люди ходят по песку и грязи, сетуя на то, что работы можно было бы выполнять поэтапно.

 


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Мэр устроил разнос

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