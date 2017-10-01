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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одессе откроют подземный театр

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
В Одессе откроют подземный театр
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В Одессе создают подземный театр на Военном спуске. Уже 30-го октября здесь покажут премьеру «Ифигения, Апофеоз» по мотивам трагедии Эврипида.

Галереи и комнаты были выдолблены в скалистой породе на склоне Военного спуска еще в XIX столетии итальянцами. Сначала здесь был винный погреб, затем военный и продовольственный склад. Сейчас одесские активисты возвращают помещение в мир театра. Восстановленное пространство назвали «ТЕО». Здесь будут не только спектакли, но и концерты, кинопоказы, лектории.

Также на базе театра начнет свою работу театральная лаборатория «Вход свободен», где молодые актеры и режиссеры смогут воплощать свои задумки и презентовать их зрителю.

 


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В Одессе откроют подземный театр

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