В Одессе откроют подземный театр

В Одессе создают подземный театр на Военном спуске. Уже 30-го октября здесь покажут премьеру «Ифигения, Апофеоз» по мотивам трагедии Эврипида.

Галереи и комнаты были выдолблены в скалистой породе на склоне Военного спуска еще в XIX столетии итальянцами. Сначала здесь был винный погреб, затем военный и продовольственный склад. Сейчас одесские активисты возвращают помещение в мир театра. Восстановленное пространство назвали «ТЕО». Здесь будут не только спектакли, но и концерты, кинопоказы, лектории.

Также на базе театра начнет свою работу театральная лаборатория «Вход свободен», где молодые актеры и режиссеры смогут воплощать свои задумки и презентовать их зрителю.