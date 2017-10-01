Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"

На территории пассажирского комплекса Одесского порта состоялось торжественная церемония открытие мемориальной доски погибшим украинским морякам на эскадренном миноносце «Лейтенант Зацарённый» затонувшем во время Первой мировой войны в 1917 года. В церемонии приняли участие начальник администрации Одесского морского порта Игорь Ткачук, первый заместитель командующего ВМС Вооруженных Сил Украины, контр-адмирал Андрей Тарасов, ветеран морского флота, почетный гражданин Одессы, Николай Павлюк, представители власти города и области, ветеранских и общественных организаций, военные моряки и учащиеся морских училищ. После открытия мемориальной доски лоцманский катер с венком вышел на траверз памятника Неизвестному матросу, где участники церемонии по морской традиции, опустили в море траурный венок. Мемориальная доска, изготовленная по проекту скульптора Александра Князика.

В 2003 году аквалангисты Одесского порта обследовали кормовую часть эсминца, обнаруженную Госгидрографией, а в 2007 г. была предпринята новая экспедиция, которая увенчалась сенсационной находкой — была найдена носовая часть корабля, которую безуспешно искали все подводные клубы Одессы в течение 10-ти лет!

На поверхность подняты бесценные документы и раритеты. Одесским морским историком Игорем Алексеевым были установлены имена всех погибших моряков и военных на эскадренном миноносце.

В 2018 году планируется открыть Мемориальный комплекс, который будет состоять из носового орудия и якорей, поднятых во время совместной экспедиции Музея морского флота Украины и подводного клуба Одесского порта.