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  • Дата: Сегодня, 19:29
Сегодня, 19:29

Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"

Категория: Фоторепортаж


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Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"
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На  территории пассажирского комплекса Одесского порта состоялось торжественная церемония  открытие мемориальной доски погибшим украинским морякам на эскадренном миноносце «Лейтенант Зацарённый»  затонувшем  во время Первой мировой войны в 1917 года. В церемонии  приняли участие начальник администрации Одесского морского порта Игорь Ткачук,  первый заместитель командующего ВМС Вооруженных Сил Украины, контр-адмирал Андрей Тарасов, ветеран морского флота, почетный гражданин Одессы, Николай  Павлюк, представители власти города и области, ветеранских и общественных организаций, военные моряки и учащиеся морских училищ. После открытия мемориальной доски лоцманский катер с венком вышел на траверз памятника Неизвестному матросу, где участники церемонии по морской традиции, опустили в море траурный венок.                                        Мемориальная доска, изготовленная по проекту скульптора Александра Князика. 

В 2003 году аквалангисты Одесского порта обследовали кормовую часть эсминца, обнаруженную Госгидрографией, а в 2007 г. была предпринята новая экспедиция, которая увенчалась сенсационной находкой — была найдена носовая часть корабля, которую безуспешно искали все подводные клубы Одессы в течение 10-ти лет!                 

На поверхность подняты бесценные документы и раритеты. Одесским морским историком Игорем Алексеевым были установлены имена всех погибших моряков и военных на эскадренном миноносце.

В 2018 году планируется открыть Мемориальный комплекс, который будет состоять из носового орудия и якорей, поднятых во время совместной экспедиции Музея морского флота Украины и подводного клуба Одесского порта.

                                                                                             

            


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Мемориальная доска в память о миноносце "Лейтенант Зацарённый"

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