Три года назад указом Президента Украины с целью чествования ветеранов войны и военной службы, военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований был учрежден День защитника Украины. В Одессе торжественные мероприятия в этот день начались с традиционного возложения цветов к памятнику Тараса Шевченко.

На церемонии присутствовали руководители области и города, военные, духовенство, общественники. По случаю Дня защитника Украины почетными грамотами Одесской областной государственной администрациями, а также почетными знаками городского головы за особые заслуги были отмечены участники антитеррористической операции. От имени городского головы награды вручал вице-мэр Петр Рябоконь.

«Вы являетесь опорой нашего государства. Спокойствие наших домов, спокойствие наших близких находятся в ваших мужественных, сильных, надежных руках. В этот праздничный день желаю вам благополучия, светлого настроения и всего самого наилучшего», - обратился к присутствующим Петр Рябоконь.

Также по уже сложившейся традиции в этот день состоялось торжественное принятие клятвы лицеистами Одесского военно-морского лицея. А ученицы Одесской гимназии №7 подарили будущим защитника Украины обереги.

После этого от памятника Шевченко торжественное шествие направилось к Мемориалу воинам Одессы и области, погибшим в зоне АТО, для совершения молебна по погибшим.