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  • Просмотров: 196
  • Дата: Вчера, 21:30
Вчера, 21:30

Молитвы и цветы защитникам Украины

Категория: Фоторепортаж


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Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
Молитвы и цветы защитникам Украины
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В День защитника Украины отмечаемый 14 октября состоялось возложение цветов к закладному камню в сквере у здания ОГА, где будет сооружен мемориал, посвященный памяти украинских воинов погибших в зоне АТО. Священники Украинской православной и греко-католических церквей помолились за павших.

В траурной церемонии приняли участие ветераны АТО, родственники павших героев, руководители ОГА и облсовета, представители командования Южного оперативного направления, ВВС и ВМФ Украины.


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Молитвы и цветы защитникам Украины

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