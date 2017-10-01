Молитвы и цветы защитникам Украины

В День защитника Украины отмечаемый 14 октября состоялось возложение цветов к закладному камню в сквере у здания ОГА, где будет сооружен мемориал, посвященный памяти украинских воинов погибших в зоне АТО. Священники Украинской православной и греко-католических церквей помолились за павших.

В траурной церемонии приняли участие ветераны АТО, родственники павших героев, руководители ОГА и облсовета, представители командования Южного оперативного направления, ВВС и ВМФ Украины.