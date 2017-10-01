Хотя само слово «рабство» обычно ассоциируется с прошлым, тем не менее, и в XXI веке люди зачастую оказываются в ситуации, которую другим словом и не назовешь. Мужчин и женщин, стариков, подростков и детей лишают всех элементарных прав, они становятся объектом торговли, с последующим принуждением к сексу, попрошайничеству, тяжелой работе без оплаты или за гроши.

Доход от этого преступного бизнеса, по сведениям международных правозащитных организаций составляет по всему миру 150,2 миллиарда долларов в год. Причем весь ужас ситуации в том, что по сведениям тех же организаций 99% людей, попавших в современное рабство, так в нем и остаются.

Для противодействия этому явлению, нынешний 2017 год объявлен в Украине «Годом противодействия торговле людьми». Для того чтобы привлечь внимание одесситов к этой проблеме «Благотворительный фонд Каритас Одесса УГКЦ» провел 16 октября молчаливую акцию под лозунгом «Скажем рабству нет!». Несколько сотен участников акции с черными зонтиками с надписями «Марш за свободу», а также с плакатами и буклетами, в которых рассказываются истории трех людей ставших жертвами современного рабства: Ивана с Украины, Евы из Таиланда, и Эмми из США, прошли по центральным улицам Одессы, призывая людей не быть безразличными к чужой судьбе. Часть участников акции, как символом принуждения, повязала свои лица желтыми повязками, с именами жертв рабства в XXI веке.