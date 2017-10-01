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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

«Скажем рабству нет!»

Категория: Фоторепортаж


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«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
«Скажем рабству нет!»
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Хотя само слово «рабство» обычно ассоциируется с прошлым, тем не менее, и в XXI веке люди зачастую оказываются в ситуации, которую другим словом и не назовешь. Мужчин и женщин, стариков, подростков и детей лишают всех элементарных прав, они становятся объектом торговли, с последующим принуждением к сексу, попрошайничеству, тяжелой работе без оплаты или за гроши.

Доход от этого преступного бизнеса, по сведениям международных правозащитных организаций составляет по всему миру 150,2 миллиарда долларов в год. Причем весь ужас ситуации в том, что по сведениям тех же организаций 99% людей, попавших в современное рабство, так в нем и остаются.

Для противодействия этому явлению, нынешний 2017 год объявлен в Украине «Годом противодействия торговле людьми». Для того чтобы привлечь внимание одесситов к этой проблеме «Благотворительный фонд Каритас Одесса УГКЦ» провел 16 октября молчаливую акцию под лозунгом «Скажем рабству нет!». Несколько сотен участников акции с черными зонтиками с надписями «Марш за свободу», а также с плакатами и буклетами, в которых рассказываются истории трех людей ставших жертвами современного рабства: Ивана с Украины, Евы из Таиланда, и Эмми из США, прошли по центральным улицам Одессы, призывая людей не быть безразличными к чужой судьбе. Часть участников акции, как символом принуждения, повязала свои лица желтыми повязками, с именами жертв рабства в XXI веке.


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«Скажем рабству нет!»

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