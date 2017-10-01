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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Ни дня без мурала!

Категория: Фоторепортаж


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Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
Ни дня без мурала!
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В Одессу приехал общественно активный лондонский художник Wasp Elder (настоящее имя – Sam Worthington). Всемирно известный муралист примет участие в проекте «Odessarium». Художник уже приступил к созданию мурала на стене Одесского национального морского университета.

Новый мурал появится на стене 9-этажного корпуса морского университета.

Стрит-арт картины Wasp Elder выполнены в монохромной гамме и напоминают огромные коллажи, собранные из обтрепанных газетных вырезок и оживших черно-белых фото. Сюжеты муралов зачастую затрагивают остросоциальные и философские темы, которые по-своему воспринимает каждый зритель.

Стена будущего мурала хорошо просматривается из Старопортофранковского сквера. Понаблюдать за созданием нового стрит-арт шедевра можно по мере выполнения работ.


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Ни дня без мурала!

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