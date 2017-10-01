Ни дня без мурала!

В Одессу приехал общественно активный лондонский художник Wasp Elder (настоящее имя – Sam Worthington). Всемирно известный муралист примет участие в проекте «Odessarium». Художник уже приступил к созданию мурала на стене Одесского национального морского университета.

Новый мурал появится на стене 9-этажного корпуса морского университета.

Стрит-арт картины Wasp Elder выполнены в монохромной гамме и напоминают огромные коллажи, собранные из обтрепанных газетных вырезок и оживших черно-белых фото. Сюжеты муралов зачастую затрагивают остросоциальные и философские темы, которые по-своему воспринимает каждый зритель.

Стена будущего мурала хорошо просматривается из Старопортофранковского сквера. Понаблюдать за созданием нового стрит-арт шедевра можно по мере выполнения работ.