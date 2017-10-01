О том, как Тимченко опередил братьев Люмьер

Одесский режиссер Игорь Козлов-Петровский приступил к съемкам фильма об Иосифе Тимченко — одесском изобретателе, который еще за два года до братьев Люмьер создал аппарат (подобие кинетоскопа), который и открыл, по сути, «окно» в мировой кинематограф. Однако, в отличие от предприимчивых французов, он не запатентовал свое изобретение, а Одесса не считается официально родиной кино. Основой сценария послужила книга Сергея Гавриленко «Человек с Преображенской» — историко-биографического романа об Иосифе Тимченко. Интрига фильма разворачивается поначалу вокруг еще одного изобретения Тимченко — созданном им хронометр, который он в свое время подарил императору.

Съемки фильма начались на Одесской киностудии, далее съемки будут проходить в Оперном театре, Воронцовском дворце, старых дворах города. Как рассказывает Игорь Козлов-Петровский, планируется, что фильм будет снят уже весной будущего года.