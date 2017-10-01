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  • Просмотров: 785
  • Дата: Вчера, 18:39
Вчера, 18:39

Что творится на Преображенской?

Категория: Фоторепортаж


prev

Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской?
Что творится на Преображенской? Что творится на Преображенской?
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Продолжается капитальный ремонт на улице Преображенской. На участке от улицы Жуковского до Бунина работы завершены и открыли движение для транспорта.
На участке от Бунина до Дерибасовской – практически везде уложены тротуарная и тактильная плитки, установлены новые остановки для общественного транспорта и антипарковочные столбики. Однако на этом участке ещё не везде завершены работы по восстановлению инженерных коммуникаций (газопровод водопровод, электричество).
На участке от Дерибсовской до Елисаветинской полным ходом ведутся комплексные работы по укладке трамвайных рельсов, опор для контактных сетей, укладка коммуникаций.

 


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Что творится на Преображенской?

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