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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Возвращение Костанди

Категория: Фоторепортаж


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Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
Возвращение Костанди
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Одесский двор на Пастера, 46 снова украшает скульптура известного одесского художника Кириака Костанди.
Напомним, гипсовый памятник был установлен во дворе в 2010 году. Минувшей весной его демонтировали, так как он пришел в негодность. С него сняли форму, по которой отлили копию из полимерной массы с мраморной стружкой.
На работу ушло всего несколько недель. Но изваяние решили установить ко дню рождения художника, который в октябре.
Отметим, могила Костанди находится на Втором христианском кладбище.

 

 


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Возвращение Костанди

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