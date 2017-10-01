Возвращение Костанди

Одесский двор на Пастера, 46 снова украшает скульптура известного одесского художника Кириака Костанди.

Напомним, гипсовый памятник был установлен во дворе в 2010 году. Минувшей весной его демонтировали, так как он пришел в негодность. С него сняли форму, по которой отлили копию из полимерной массы с мраморной стружкой.

На работу ушло всего несколько недель. Но изваяние решили установить ко дню рождения художника, который в октябре.

Отметим, могила Костанди находится на Втором христианском кладбище.