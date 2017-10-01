Одесскую Колоннаду консервируют

На месте реставрационных работ на Воронцовской колоннаде начали готовиться к зиме: её начали укрывать защитной плёнкой. Эта плёнка сверху будет укрываться сеткой, чтобы она не рвалась из-за сильного ветра.

Кроме этого, рабочие перенесли забор, делая территорию, где проводятся работы, шире. , Перенос забора - вынужденная мера для сохранности материалов.

Также подрядчиков попросили не делать забор полностью металлическим, а оставить на некоторых участках лишь сетку, чтобы желающие могли наблюдать за тем, что происходит около Колоннады.

Колоннаду начали реставрировать этим летом из-за того, что она начала разрушаться. Во время работ обнаружили подземные сооружения, а также амфитеатр, старинную посуду и другие старинные предметы.