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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесскую Колоннаду консервируют

Категория: Фоторепортаж


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Одесскую Колоннаду консервируют
Одесскую Колоннаду консервируют
Одесскую Колоннаду консервируют
Одесскую Колоннаду консервируют
Одесскую Колоннаду консервируют
Одесскую Колоннаду консервируют
Одесскую Колоннаду консервируют
Одесскую Колоннаду консервируют
Одесскую Колоннаду консервируют
Одесскую Колоннаду консервируют
Одесскую Колоннаду консервируют
Одесскую Колоннаду консервируют
Одесскую Колоннаду консервируют

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На месте реставрационных работ на Воронцовской колоннаде начали готовиться к зиме: её начали укрывать защитной плёнкой. Эта плёнка сверху будет укрываться сеткой, чтобы она не рвалась из-за сильного ветра.

Кроме этого, рабочие перенесли забор, делая территорию, где проводятся работы, шире. , Перенос забора  - вынужденная мера для сохранности материалов.

Также подрядчиков попросили не делать забор полностью металлическим, а оставить на некоторых участках лишь сетку, чтобы желающие могли наблюдать за тем, что происходит около Колоннады.

Колоннаду начали реставрировать этим летом из-за того, что она начала разрушаться. Во время работ обнаружили подземные сооружения, а также амфитеатр, старинную посуду и другие старинные предметы.

 


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Одесскую Колоннаду консервируют

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