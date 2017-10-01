Обманутые инвесторы не теряют надежду

Брошенные, по вине недобросовестных застройщиков, жилые дома в разных районах Одессы, остаются серьезной проблемой для города. В них инвестировали жилье одесситы, которые оказались обманутыми, а жилье - недостроенным.

Сегодня обманутые инвесторы многих недостроев пришли добиваться справедливости под Одесскую ОГА на проспект Шевченко. Среди пикетчиков замечены покупатели жилья в ЖК «Новые Черемушки», «Золотое руно», «Набережного квартала», «Золотого берега», «Стройтехснаба», дома на ул. Головковской, 5/7.

Одесситы требуют указания сроков достройки каждого дома и конкретных результатов.