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  • Просмотров: 66
  • Дата: Вчера, 17:51
Вчера, 17:51

Обманутые инвесторы не теряют надежду

Категория: Фоторепортаж


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Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
Обманутые инвесторы не теряют надежду
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Брошенные, по вине недобросовестных застройщиков, жилые дома в разных районах Одессы, остаются серьезной проблемой для города. В них инвестировали жилье одесситы, которые оказались обманутыми, а жилье - недостроенным.

Сегодня обманутые инвесторы многих недостроев пришли добиваться справедливости под Одесскую ОГА на проспект Шевченко. Среди пикетчиков замечены покупатели жилья в ЖК «Новые Черемушки», «Золотое руно», «Набережного квартала», «Золотого берега», «Стройтехснаба», дома на ул. Головковской, 5/7.

Одесситы требуют указания сроков достройки каждого дома и конкретных результатов.


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Обманутые инвесторы не теряют надежду

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