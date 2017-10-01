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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США

Категория: Фоторепортаж


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Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США
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В 2017 году исполнилось 25 лет, как США и независимая Украина установили дипломатические отношения. К этому событию было приурочено целый ряд мероприятий, одним из которых стали гастроли в Украине духового оркестра ВВС США в Европе. Концерт оркестра прошел на сцене Одесской музыкальной академии им. А. Неждановой. Как рассказал на пресс-конференции командир и дирижер оркестра, полковник Дон Скофилд, в программе оркестра целая палитра музыкальных произведений: от самой высокой классики до джаза, свинга и рока.
Подтверждением этого стало выступление вместе с оркестром украинского вокалиста, выпускника ОНМА Юрия Миненко. Певец — обладатель уникального голоса, контральто, произведения для которого в основном создавались с XXIV по XXVIII века, в эпоху барокко. Как рассказал певец, для него это был первый опыт, такого соединения столь разных музыкальных стилей. Однако высокий профессионализм музыкантов позволил это сделать. А аплодисменты слушателей, и крики «браво» стали ярким подтверждением успеха.

 


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Гастроли в Украине духового оркестра ВВС США

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