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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Сила танца и пластики

Категория: Фоторепортаж


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Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
Сила танца и пластики
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25 октября  в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В.В. Василько с огромным успехом прошла премьера музыкально-пластического спектакля «Полет в ритме танго».                                   

Актеры театра не произнеся ни слова создали на сцене волнующее, и глубоко тронувшее зрителей действо, исключительно  силой танца и пластики. В спектакле занят  практически весь состав труппы, продемонстрировавшей высочайший уровень как актерского, так и хореографического мастерства. Осуществила постановку спектакля известный  хореограф и режиссер Татьяна Борисова, уже поставившая в украинском  театре, также ставший лидером зрительских симпатий, спектакль «О любви …без слов».              


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Сила танца и пластики

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