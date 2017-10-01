Сила танца и пластики

25 октября в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В.В. Василько с огромным успехом прошла премьера музыкально-пластического спектакля «Полет в ритме танго».

Актеры театра не произнеся ни слова создали на сцене волнующее, и глубоко тронувшее зрителей действо, исключительно силой танца и пластики. В спектакле занят практически весь состав труппы, продемонстрировавшей высочайший уровень как актерского, так и хореографического мастерства. Осуществила постановку спектакля известный хореограф и режиссер Татьяна Борисова, уже поставившая в украинском театре, также ставший лидером зрительских симпатий, спектакль «О любви …без слов».