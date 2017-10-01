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  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"

Категория: Фоторепортаж


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В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"
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Члены консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Одесской области поддержали проект реставрации станции скорой медицинской помощи в Валиховском переулке.

Памятник архитектуры планируют восстановить к концу апреля будущего года. А после в помещениях бывших конюшен расположится единая областная диспетчерская служба «112».

Облик 1904 года будет возвращен объекту не просто так. На проект пока планируют выделить около 10 миллионов гривен. Закончить работы обещают к 29 апреля 2018 года – к 115-летию открытия скорой помощи.


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В помещениях бывших конюшен расположится диспетчерская службы "112"

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