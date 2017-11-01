Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»

В честь 93-й годовщины основания ФСО «Динамо» Украины сегодня, 1 ноября, состоялось открытие легкоатлетического стадиона.

СПРАВКА: Спортсменами, инструкторами и тренерами Физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Украине в большинстве своём являются сотрудники различных государственных правоохранительных и контрольно-надзорных органов и служб: Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Прокуратуры, Государственной фискальной службы и др.