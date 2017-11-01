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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»

Категория: Фоторепортаж


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Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»
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В честь 93-й годовщины основания ФСО «Динамо» Украины сегодня, 1 ноября, состоялось открытие легкоатлетического стадиона.

СПРАВКА: Спортсменами, инструкторами и тренерами Физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Украине в большинстве своём являются сотрудники различных государственных правоохранительных и контрольно-надзорных органов и служб: Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Прокуратуры, Государственной фискальной службы и др.


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Открытие легкоатлетического стадиона «Динамо»

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