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  • Дата: Сегодня, 02:45
Сегодня, 02:45

Памяти Амины Окуевой

Категория: Фоторепортаж


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Памяти Амины Окуевой
Памяти Амины Окуевой
Памяти Амины Окуевой
Памяти Амины Окуевой
Памяти Амины Окуевой
Памяти Амины Окуевой
Памяти Амины Окуевой
Памяти Амины Окуевой
Памяти Амины Окуевой
Памяти Амины Окуевой
Памяти Амины Окуевой
Памяти Амины Окуевой
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До сотни одесситов приняли участие вечером 1 ноября в митинге-реквиеме, посвященном памяти нашей землячки Амины Окуевой, который прошел на одесском Евромайдане у памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре.                     

Ветеран АТО, лейтенант ВСУ, общественная активистка, пресс-секретарь батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева  была убита 30 октября под Киевом на железнодорожном переезде у поселка Глеваха.                                               

Собравшиеся выложили на пьедестале памятника Дюку де Ришелье  из лампадок имя Амины,  и прикрепили ее предвыборный плакат,  сохранившийся от того времени, когда она   принимала участие в парламентских выборах 2014 года.

Знавшие Амину Окуеву  выступили с воспоминаниями. 


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Памяти Амины Окуевой

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