Памяти Амины Окуевой

До сотни одесситов приняли участие вечером 1 ноября в митинге-реквиеме, посвященном памяти нашей землячки Амины Окуевой, который прошел на одесском Евромайдане у памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре.

Ветеран АТО, лейтенант ВСУ, общественная активистка, пресс-секретарь батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева была убита 30 октября под Киевом на железнодорожном переезде у поселка Глеваха.

Собравшиеся выложили на пьедестале памятника Дюку де Ришелье из лампадок имя Амины, и прикрепили ее предвыборный плакат, сохранившийся от того времени, когда она принимала участие в парламентских выборах 2014 года.

Знавшие Амину Окуеву выступили с воспоминаниями.