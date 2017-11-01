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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Красочные зарисовки прогулок по Одессе

Категория: Фоторепортаж


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Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
Красочные зарисовки прогулок по Одессе
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3 ноября 2017 года в Одесском муниципальном музее личных коллекций им. А.В. Блещунова представлена выставка батика киевской художницы Ульяны Балан «4 дні в Одесі».

Экспозиция включает 20 работ. Завораживающие морские виды, городские улочки, залитые солнцем дворики – весь этот уникальный колорит стал частью новой выставки.

Это уже второй визит художницы в Дом Блещунова: в прошлом году Ульяна Балан участвовала в коллективной выставке Urban Sketchers. Было и множество других проектов с участием Ульяны:

- с 2004 года – Всеукраинские выставки в киевском Доме художника, Северодонецке, Черновцах;

- 1998 г. – International Video Art and Short Film Festival “DREAM CATCHER”, Центр современного искусства Фонда Сороса, Киев;

- 2013 и 2015 гг. – «A4 Ballpoint», «Галерея Карась», Киев;

- 2016-2017 гг. – арт-перформансы «374 художника» и «575 художников» от Folk Ukraine;

- 2017 г. – международный проект «Софія – премудрість Божа», музей «Дом митрополита», Киев.

- 2017 г. - персональная выставка «Экскурсия» в киевском арт-центре «Локация».

«Произведения в технике батика обладают неповторимым обаянием за счет витражной чистоты цвета и характерного «контролируемого хаоса» растеканий по фактуре ткани. Для такого симбиотического, тактильного и «теплого» искусства очень подходят мотивы одесских улочек, романтику которых мастерски отображает автор. Часть одесской серии батиков Ульяны Балан уже радовала киевского зрителя в персональном проекте «Экскурсия». Теперь мы приглашаем увидеть серию целиком в городе, по мотивам которого она была создана. Давайте вместе посмотрим на любимые и родные места взглядом любопытного гостя в уютном зале Дома Блещунова», — отметила заведующая выставками музея Мария Апрятова.

Ульяна Балан – выпускница графического отделения Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, мастерская профессора Г. Галинской. Прошла ассистентуру-стажировку в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Член Союза художников Украины. Старший преподаватель кафедры рисунка и живописи Киевского национального университета технологий и дизайна. Работы находятся в частных коллекциях в Украине, Германии, России и Швеции.


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Красочные зарисовки прогулок по Одессе

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