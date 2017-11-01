Красочные зарисовки прогулок по Одессе

3 ноября 2017 года в Одесском муниципальном музее личных коллекций им. А.В. Блещунова представлена выставка батика киевской художницы Ульяны Балан «4 дні в Одесі».

Экспозиция включает 20 работ. Завораживающие морские виды, городские улочки, залитые солнцем дворики – весь этот уникальный колорит стал частью новой выставки.

Это уже второй визит художницы в Дом Блещунова: в прошлом году Ульяна Балан участвовала в коллективной выставке Urban Sketchers. Было и множество других проектов с участием Ульяны:

- с 2004 года – Всеукраинские выставки в киевском Доме художника, Северодонецке, Черновцах;

- 1998 г. – International Video Art and Short Film Festival “DREAM CATCHER”, Центр современного искусства Фонда Сороса, Киев;

- 2013 и 2015 гг. – «A4 Ballpoint», «Галерея Карась», Киев;

- 2016-2017 гг. – арт-перформансы «374 художника» и «575 художников» от Folk Ukraine;

- 2017 г. – международный проект «Софія – премудрість Божа», музей «Дом митрополита», Киев.

- 2017 г. - персональная выставка «Экскурсия» в киевском арт-центре «Локация».

«Произведения в технике батика обладают неповторимым обаянием за счет витражной чистоты цвета и характерного «контролируемого хаоса» растеканий по фактуре ткани. Для такого симбиотического, тактильного и «теплого» искусства очень подходят мотивы одесских улочек, романтику которых мастерски отображает автор. Часть одесской серии батиков Ульяны Балан уже радовала киевского зрителя в персональном проекте «Экскурсия». Теперь мы приглашаем увидеть серию целиком в городе, по мотивам которого она была создана. Давайте вместе посмотрим на любимые и родные места взглядом любопытного гостя в уютном зале Дома Блещунова», — отметила заведующая выставками музея Мария Апрятова.

Ульяна Балан – выпускница графического отделения Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, мастерская профессора Г. Галинской. Прошла ассистентуру-стажировку в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Член Союза художников Украины. Старший преподаватель кафедры рисунка и живописи Киевского национального университета технологий и дизайна. Работы находятся в частных коллекциях в Украине, Германии, России и Швеции.