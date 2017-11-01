 
Информация к новости
  • Просмотров: 120
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Она не только поет, еще и рисует

Категория: Фоторепортаж


prev

Она не только поет, еще и рисует
Она не только поет, еще и рисует
Она не только поет, еще и рисует
Она не только поет, еще и рисует
Она не только поет, еще и рисует
Она не только поет, еще и рисует
Она не только поет, еще и рисует
Она не только поет, еще и рисует
next

На стене здания на Приморской, 59, где находится Одесский муниципальный театр духовой музыки имени А.Я. Салика, появится новый мурал.

Его автор — одесская певица и художница Леся Верба уже приступила к работе. Новый яркий рисунок появится на месте незаконченного художества испанского муралиста #oiterone (Mohamed Lghacham), который со скандалом уехал из Одессы, так и не закончив начатый рисунок.

«Мы решили не заканчивать старый мурал. Главное условие нашего проекта — художники сами выбирают, что и как им рисовать. Поэтому Леся рисует новый авторский мурал», -рассказала «Думской» куратор проекта Odessarium Елена Орлова.

 


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Она не только поет, еще и рисует

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 