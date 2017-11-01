Она не только поет, еще и рисует

На стене здания на Приморской, 59, где находится Одесский муниципальный театр духовой музыки имени А.Я. Салика, появится новый мурал.

Его автор — одесская певица и художница Леся Верба уже приступила к работе. Новый яркий рисунок появится на месте незаконченного художества испанского муралиста #oiterone (Mohamed Lghacham), который со скандалом уехал из Одессы, так и не закончив начатый рисунок.

«Мы решили не заканчивать старый мурал. Главное условие нашего проекта — художники сами выбирают, что и как им рисовать. Поэтому Леся рисует новый авторский мурал», -рассказала «Думской» куратор проекта Odessarium Елена Орлова.