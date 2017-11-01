Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые

Сегодня в депо на Алексеевской площади показали, как проходит процесс модернизации старых трамваев.

Очередной трамвай с низким уровнем пола и пандусом собран методом глубокой модернизации. Новые вагоны также оснащены световыми табло для глухих пассажиров и звуковой системой оповещения для одесситов, страдающих слепотой.

Интересно, что теперь стекла трамваев станут тонированными, чтобы избежать резких солнечных лучей. Также меняются пластиковые кресла. Они сделаны с антивандальным эффектом.

Сейчас в пробный рейс отправился десятый по счету модернизированный трамвай с низким полом.