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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые

Категория: Фоторепортаж


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Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые
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Сегодня в депо на Алексеевской площади показали, как проходит процесс модернизации старых трамваев.

Очередной трамвай с низким уровнем пола и пандусом собран методом глубокой модернизации. Новые вагоны также оснащены световыми табло для глухих пассажиров и звуковой системой оповещения для одесситов, страдающих слепотой.

Интересно, что теперь стекла трамваев станут тонированными, чтобы избежать резких солнечных лучей. Также меняются пластиковые кресла. Они сделаны с антивандальным эффектом.

Сейчас в пробный рейс отправился десятый по счету модернизированный трамвай с низким полом.

 

 

 

 


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Волшебники из "Одесгорэлектротранса" превращают старые трамваи в новые

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