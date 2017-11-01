Кусочек Армении в Одессе

Строительство Ереванского сквера на Гагаринском плато, возле Армянской апостольской церкви, вышло на финишную прямую.

Большая часть парка уже почти готова. Высажены хвойные растения, а дорожки полностью покрыты тротуарной плиткой. Установлены большие каменные хачкары — стелы с вырезанными крестами, посвященные знаковым событиям в истории армянского народа (в основном, увы, трагическим). Небольшой фонтан среди берез внешне тоже почти готов.

Основные работы сейчас ведутся вокруг главного фонтана. Он будет светомузыкальным. Бассейн фонтана разделен на несколько каскадов, которые будут сообщаться между собой при помощи небольших водопадов.

Ранее парк обещали открыть в день независимости Армении — 21 сентября, но по ряду причин не успели. Сейчас речь идет уже о конце года.