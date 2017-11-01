Активисты против вырубки деревьев в «Летнем театре»

Сегодня, 14 декабря, представители проукраинских организаций и движения ОО «Зеленый лист» выступили против вырубки деревьев в «Летнем театре», расположенном в Горсаду. Несколько человек пытаются попасть на территорию театра, где «СП Солинг» планирует построить торговый центр. На место прибыли сотрудники полиции. Между ними и участниками протеста возникают мелкие стычки.

Также активисты побывали Департаменте экологии и развития рекреационных зон, где им заявили, что ответственность за снос растений несет частник.

Напомним, на днях общественник Владислав Балинский опубликовал акт обследования зеленых насаждений, согласно которому 109 деревьев в театре пойдут под снос.