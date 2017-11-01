«Набукко» - 170 лет спустя

Именно столько лет назад на сцене Одесского оперного театра была поставлена одна из лучших опер гениального композитора Джузеппе Верди - опера «Набукко». Она была написана в 1841 году по библейскому сюжету о бедствиях евреев в плену у вавилонян, об их скорби о разрушенном Храме и возвращении на родину (Набукко – сокращенная итальянская интерпретация имени царя Вавилона Навуходоносора II).

Впервые знаменитое произведение было представлено публике 9 марта 1842 года в театре «Ла Скала» в Милане. Через пять лет его поставила в Одессе итальянская оперная труппа. Больше на одесских подмостках «Набукко» не шел. Об этом рассказал режиссер-постановщик, генеральный директор Львовской национальной оперы, Народный артист Украины Василий Вовкун. Сейчас в театре полным ходом идут репетиции, на которых главный дирижер театра Александр Самоиле и вся труппа активно готовится к премьерным спектаклям.