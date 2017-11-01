 
Информация к новости
  • Просмотров: 16
  • Дата: Сегодня, 00:00
Сегодня, 00:00

«Набукко» - 170 лет спустя

Категория: Фоторепортаж


prev

«Набукко» - 170 лет спустя
«Набукко» - 170 лет спустя
«Набукко» - 170 лет спустя
«Набукко» - 170 лет спустя
«Набукко» - 170 лет спустя
«Набукко» - 170 лет спустя
«Набукко» - 170 лет спустя
«Набукко» - 170 лет спустя
«Набукко» - 170 лет спустя
«Набукко» - 170 лет спустя
«Набукко» - 170 лет спустя

next

Именно столько лет назад на сцене Одесского оперного театра была поставлена одна из лучших опер гениального композитора Джузеппе Верди - опера «Набукко». Она была написана в 1841 году по библейскому сюжету о бедствиях евреев в плену у вавилонян, об их скорби о разрушенном Храме и возвращении на родину (Набукко – сокращенная итальянская интерпретация имени царя Вавилона Навуходоносора II).

Впервые знаменитое произведение было представлено публике 9 марта 1842 года в театре «Ла Скала» в Милане. Через пять лет его поставила в Одессе итальянская оперная труппа. Больше на одесских подмостках «Набукко» не шел. Об этом рассказал режиссер-постановщик, генеральный директор Львовской национальной оперы, Народный артист Украины Василий Вовкун. Сейчас в театре полным ходом идут репетиции, на которых главный дирижер театра Александр Самоиле и вся труппа активно готовится к премьерным спектаклям.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
«Набукко» - 170 лет спустя

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 