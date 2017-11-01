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  • Просмотров: 51
  • Дата: Вчера, 22:40
Вчера, 22:40

Ришельевская на капремонте

Категория: Фоторепортаж


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Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
Ришельевская на капремонте
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В Одессе ведется капитальный ремонт тротуаров по ул. Ришельевской, на участке от ул. Ланжероновской до ул. Успенской. Заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. В ходе проведения работ планируется обустроить тротуары с тактильной плиткой, пандусами, заездами и парковочными карманами, обновить бортовой камень, установить антипарковочные столбики и металлические перила.

Кроме того, будут установлены новые опоры освещения и контактной сети, а вдоль тротуаров появятся новые урны. В настоящее время ведутся подготовительные работы для установки новых опор освещения и контактной сети. На участке от ул. Успенской до ул. Еврейской проводятся работы по устройству новой кабельной канализации. Завершение работ по капремонту тротуаров по ул. Ришельевской запланировано на 2018 год.


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Ришельевская на капремонте

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