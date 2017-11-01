Ришельевская на капремонте

В Одессе ведется капитальный ремонт тротуаров по ул. Ришельевской, на участке от ул. Ланжероновской до ул. Успенской. Заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. В ходе проведения работ планируется обустроить тротуары с тактильной плиткой, пандусами, заездами и парковочными карманами, обновить бортовой камень, установить антипарковочные столбики и металлические перила.

Кроме того, будут установлены новые опоры освещения и контактной сети, а вдоль тротуаров появятся новые урны. В настоящее время ведутся подготовительные работы для установки новых опор освещения и контактной сети. На участке от ул. Успенской до ул. Еврейской проводятся работы по устройству новой кабельной канализации. Завершение работ по капремонту тротуаров по ул. Ришельевской запланировано на 2018 год.