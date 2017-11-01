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  • Просмотров: 221
  • Дата: Вчера, 20:10
Вчера, 20:10

Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов

Категория: Фоторепортаж


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Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов
next

Молдаванка — один из самых воспетых в песнях, книгах и кинофильмах районов Одессы, однако жить здесь, как ни крути, не очень романтично.

Молдаванка – это явление, мораль, нравы, щемящая грустью память, это - стиль жизни.

Исторически район Молдаванки охватывает всё пространство между улицами Старопортофранковской, Мечникова, Генерала Цветаева, Ленинградской, Мельницкой и Балковской.

Если сравнить фото 50-летней давности с современными фотографиями, они мало чем отличаются, разве что сейчас по улицам ездят иномарки, а на воротах появились кодовые замки.


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Молдаванка - место руин архитектурных экспериментов

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