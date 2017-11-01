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  • Дата: Сегодня, 20:52
Сегодня, 20:52

Многоквартирный дом вместо руин

Категория: Фоторепортаж


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Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин
Многоквартирный дом вместо руин

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Депутаты Одесского горсовета одобрили строительство многоквартирного дома в Приморском районе города.

Депутаты поддержали проект решения, согласно которому компания «Апк-Менеджмент» получила право на разработку землеотвода на участке, расположенном в Успенском переулке, 11.

Компания «Апк-Менеджмент» планирует построить в этом районе многоквартирный дом, вместо руин дома XIX века.

Указанный участок находится в районе Старобазарного сквера, а его площадь составляет 0,6 гектаров.


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Многоквартирный дом вместо руин

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