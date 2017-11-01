Депутаты Одесского горсовета одобрили строительство многоквартирного дома в Приморском районе города.

Депутаты поддержали проект решения, согласно которому компания «Апк-Менеджмент» получила право на разработку землеотвода на участке, расположенном в Успенском переулке, 11.

Компания «Апк-Менеджмент» планирует построить в этом районе многоквартирный дом, вместо руин дома XIX века.

Указанный участок находится в районе Старобазарного сквера, а его площадь составляет 0,6 гектаров.