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  • Просмотров: 34
  • Дата: Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10

Погибших от голода поминали в Одессе

Категория: Фоторепортаж


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Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе
Погибших от голода поминали в Одессе

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Утром к памятнику Жертвам голодомора принесли цветы представители городской и областной власти.

Известно, что, не будь страшного голода среди сельского населения на Украине в 1932-34 годах, нас было бы сейчас на 4 миллиона больше.

При этом историки называют самыми пострадавшими от голода областями Киевскую и Харьковскую области. Одесская, а также Винницкая и Днепропетровская, занимают второе место по уровню смертности от голода. В этих областях погибло 126 человек на 1 тысячу населения.

 


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Погибших от голода поминали в Одессе

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