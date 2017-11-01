Погибших от голода поминали в Одессе

Утром к памятнику Жертвам голодомора принесли цветы представители городской и областной власти.

Известно, что, не будь страшного голода среди сельского населения на Украине в 1932-34 годах, нас было бы сейчас на 4 миллиона больше.

При этом историки называют самыми пострадавшими от голода областями Киевскую и Харьковскую области. Одесская, а также Винницкая и Днепропетровская, занимают второе место по уровню смертности от голода. В этих областях погибло 126 человек на 1 тысячу населения.