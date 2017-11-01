Митинг совместили с субботником

Как и обещали неравнодушные к своему городу одесситы, проводившие 19 ноября воскресник по уборке «Летнего театра» в Горсаду, в эту субботу, 25 ноября, они снова собрались там же.

Однако в этот раз, после задержания Сергея Стерненко и Демьяна Ганула, которые пребывают в СИЗО, настроения убирать территорию было не у всех.

Было принято решение начать протестную акцию возле ОГА.

Пока одни митинговали, другие продолжили работы по приведению в порядок территории Летнего театра.