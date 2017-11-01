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  • Просмотров: 154
  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

Митинг совместили с субботником

Категория: Фоторепортаж


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Митинг совместили с субботником
Митинг совместили с субботником
Митинг совместили с субботником
Митинг совместили с субботником
Митинг совместили с субботником
Митинг совместили с субботником
Митинг совместили с субботником
Митинг совместили с субботником
Митинг совместили с субботником
Митинг совместили с субботником
Митинг совместили с субботником
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Как и обещали неравнодушные к своему городу одесситы, проводившие 19 ноября воскресник по уборке «Летнего театра» в Горсаду, в эту субботу, 25 ноября, они снова собрались там же.                                          

Однако в этот раз, после задержания Сергея Стерненко и Демьяна Ганула, которые пребывают в СИЗО, настроения убирать территорию было не у всех.

Было принято решение начать протестную акцию возле ОГА.                       

Пока одни митинговали, другие продолжили работы по приведению в порядок территории Летнего театра.


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Митинг совместили с субботником

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