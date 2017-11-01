Очередной прокурорский «майдан»?

Вечером 26 ноября активисты протестовавшие против застройки «Летнего театра» в Горсаду стали обустраивать «майдан» под областной прокуратурой, протестуя против арестов Сергея Стерненко и Демьяна Ганула. Их обвинили в организации массовых беспорядков в Горсаду 18 ноября.

Полиция, дежурившая поодаль, не препятствовала активистам выгружать привезенный для акции инвентарь, и «украшать» окна и вход в облпрокуратуру листовками и плакатами.

Там же прямо у главного входа облпрокуратуру прошел концерт бандуриста Павла Ровенко, исполнявшего народные украинские песни.

Главным требованием протестующих является немедленное освобождение задержанных и прекращение против них уголовных дел.