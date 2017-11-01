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  • Дата: Вчера, 21:58
Вчера, 21:58

Очередной прокурорский «майдан»?

Категория: Фоторепортаж


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Очередной прокурорский «майдан»?
Очередной прокурорский «майдан»?
Очередной прокурорский «майдан»?
Очередной прокурорский «майдан»?
Очередной прокурорский «майдан»?
Очередной прокурорский «майдан»?
Очередной прокурорский «майдан»?
Очередной прокурорский «майдан»?
Очередной прокурорский «майдан»?
Очередной прокурорский «майдан»?
Очередной прокурорский «майдан»?
Очередной прокурорский «майдан»?
Очередной прокурорский «майдан»?
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Вечером 26 ноября активисты протестовавшие против застройки «Летнего театра» в Горсаду стали обустраивать «майдан» под областной прокуратурой, протестуя против арестов Сергея Стерненко и Демьяна Ганула. Их обвинили в организации массовых беспорядков в Горсаду 18 ноября.

Полиция, дежурившая поодаль, не препятствовала активистам выгружать привезенный для акции инвентарь, и «украшать» окна и вход в облпрокуратуру листовками и плакатами.         

Там же прямо у главного входа облпрокуратуру прошел концерт бандуриста Павла Ровенко, исполнявшего народные украинские песни.

Главным требованием протестующих является немедленное освобождение задержанных и прекращение против них уголовных дел.


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Очередной прокурорский «майдан»?

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