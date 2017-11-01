В выставочном зале Одесского областного центра украинской культуры открылась персональная выставка Марианны Панасюк «Прикрась життя витинанкою». Марианна Васильевна Панасюк родилась в 1985 году в с. Приморское Татарбунарского района Одесской области. В 2008 году закончила Одесский национальный университет им. І.І. Мечникова, по специальности "Культуролог, преподаватель и организатор культурных проектов". Марианна занимается вышивкой, фотографией, расписывает крашенки, интересуется украинской символикой. Но главным своим призванием считает искусство вырезания. С 2012 года она работает ведущим методистом отдела декоративно-прикладного искусства Одесского областного центра украинской культуры. В 2017 году стала лауреатом областной премии им. Ростислава Палецького в номинации "Научно-исследовательский труд и популяризация национального народного искусства". Марианна Панасюк - активная участница районных, областных и передвижных выставок, фестивалей народного искусства Одещини.