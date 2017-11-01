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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Искусство вырезания

Категория: Фоторепортаж


prev

Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
Искусство вырезания
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В выставочном зале Одесского областного центра украинской культуры открылась персональная выставка Марианны Панасюк «Прикрась життя витинанкою». Марианна Васильевна Панасюк родилась в 1985 году в с. Приморское Татарбунарского района Одесской области. В 2008 году закончила Одесский национальный университет им. І.І. Мечникова, по специальности "Культуролог, преподаватель и организатор культурных проектов". Марианна занимается вышивкой, фотографией, расписывает крашенки, интересуется украинской символикой. Но главным своим призванием считает искусство вырезания. С 2012 года она работает ведущим методистом отдела декоративно-прикладного искусства Одесского областного центра украинской культуры. В 2017 году стала лауреатом областной премии им. Ростислава Палецького в номинации "Научно-исследовательский труд и популяризация национального народного искусства". Марианна Панасюк - активная участница районных, областных и передвижных выставок, фестивалей народного искусства Одещини.


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Искусство вырезания

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