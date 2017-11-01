В Одессе проходит I-й Международный фестиваль творчества людей с инвалидностью «Рандеву у Мамы». Об этом рассказала председатель Одесской благотворительной организации помощи детям с синдромом Дауна «Солнечные дети» Оксана Зятькова.

Идея проведения в Одессе творческого фестиваля людей с инвалидностью возникла уже давно, но реализовать ее удалось лишь в этом году, когда удалось найти источники финансирования. В фестивале примут участие, в основном, делегаты из Украины. В частности, гости из Киева, Сум, Шепетовки, Очакова, Белгород-Днестровского и ряда других мест.

В следующем году ожидаются участники из других стан. В первую очередь, из стран ближнего зарубежья.В мероприятиях фестиваля будут задействованы 63 участника.Как рассказала заместитель председателя Одесской благотворительной организации помощи детям с синдромом Дауна «Солнечные дети» Александра Чуян, все мероприятия фестиваля не носят соревновательный характер. Это встреча творческих и одаренных людей. Отсюда и название фестиваля — «Рандеву у Мамы». А «Мама» — это, конечно же, Одесса.

«Это встречи, новые знакомства. Надеюсь, между участниками завяжется многолетняя дружба», — сказала Александра Чуян. Она также отметила, что порой, подобные фестивали — это единственный способ для людей с инвалидностью продемонстрировать свои способности и заявить о себе. Дети счастливы невероятно. Они живут этим, они готовятся и ждут этого события. Показать: я могу, я умею. Получить благодарные аплодисменты. Это счастье, которое, в буквальном смысле, ставит их на ноги. Фестиваль прошел в помещении Украинского театра.