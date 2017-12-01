В Одессе прошел митинг в память об «атаке века»

Митинг, посвященный героическому подвигу командира подводной лодки «С-13» Александра Маринеско, 30 января 1945 года, атаковавшего и отправившего на дно нацистский лайнер «Вильгельм Густлофф», прошел у его памятника в Херсонском сквере.

В годовщину «атаки века», в Херсонский сквер пришли ветераны-подводники, курсанты Мореходного училища им. А.И. Маринеско ОНМА и представители общественности, которые возложили цветы к подножию памятника и почтили память героев минутой молчания.

СПРАВКА. 30 января 1945 года в Балтийском море экипаж субмарины «С-13» под командованием Александра Маринеско уничтожил самое крупное военное судно, которое когда-либо удавалось потопить советским подводникам. Успешную операцию подлодки «С-13» в советской прессе назвали «атакой века».

Расхожее в то время мнение о том, что русские потопили мирное неохраняемое судно, не соответствует действительности. Немецкий исследователь катастрофы Гейнц Шен пришел к выводу, что лайнер представлял собой военную цель. С началом Второй мировой войны «Вильгельм Густлофф» был включен в состав германского военно-морского флота в качестве вспомогательного судна, подтверждает кандидат исторических наук Константин Кулагин.