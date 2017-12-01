Одесской юридической академии — 20 лет! (Выпуск 1)

1 декабря в Одесском оперном театре царило необычайное оживление. Атмосфера этого прекрасного здания была насыщена флюидами радости. «Театр уж полон, ложи блещут, партер и кресла – все кипит», кругом радостные улыбающиеся лица, а гости все прибывают. Сотрудники и студенты академии, первые лица города и области разных периодов, политики, дипломаты, ученые, представители духовенства, именитые юристы, иностранные гости, пресса – все они пребывали в празднично – приподнятом настроении, знакомые и незнакомые между собой люди с улыбкой приветствовали друг друга, поздравляли с праздником.