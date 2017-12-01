 
Информация к новости
  • Просмотров: 43
  • Дата: Сегодня, 18:59
Сегодня, 18:59

Спецоборудование для украинских пограничников

Категория: Фоторепортаж


prev

Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
Спецоборудование для украинских пограничников
next

5 декабря на 15-м причале морвокзала состоялась торжественная церемония передачи современного спецоборудования Государственной пограничной службе Украины от офиса Программы экспортного контроля и безопасности границ Посольства США в Украине.             

В церемонии приняли участие глава Государственной пограничной службы Украины, генерал-лейтенант Петр Цигикал, заместитель главы дипломатической миссии США в Украине Джордж Кент, руководитель Программы экспортного контроля и безопасности границ Посольства США в Украине Джеймс Дж. Джонс, консул по вопросам развития посольства Королевства Норвегия в Украине Петтер Баук и другие официальные лица. Заместитель главы дипломатической миссии США в Украине Джордж Кент вручил командиру Одесского отряда морской охраны, капитану І ранга Дмитрию Самарскому сертификат на переданное оборудование. В его состав входит несколько десятков полных комплектов для подводного плавания, контейнер с климатконтролем, навигаторы, системы подъема из воды, в том числе – аварийного, легкие бронежилеты с компенсаторами плавучести, системы магнитной фиксации под водой и многое другое.

Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал отметил, что полученная помощь повысит возможности подразделений специальных действий на воде, «позволит эффективно бороться с угрозами, сохраняя жизнь и здоровье персонала». Он отметил, что взаимодействие с США, и помощь от американской стороны поступает уже 15 лет, и это сыграло существенную помощь в повышении эффективности украинских пограничников.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Спецоборудование для украинских пограничников

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 