Спецоборудование для украинских пограничников

5 декабря на 15-м причале морвокзала состоялась торжественная церемония передачи современного спецоборудования Государственной пограничной службе Украины от офиса Программы экспортного контроля и безопасности границ Посольства США в Украине.

В церемонии приняли участие глава Государственной пограничной службы Украины, генерал-лейтенант Петр Цигикал, заместитель главы дипломатической миссии США в Украине Джордж Кент, руководитель Программы экспортного контроля и безопасности границ Посольства США в Украине Джеймс Дж. Джонс, консул по вопросам развития посольства Королевства Норвегия в Украине Петтер Баук и другие официальные лица. Заместитель главы дипломатической миссии США в Украине Джордж Кент вручил командиру Одесского отряда морской охраны, капитану І ранга Дмитрию Самарскому сертификат на переданное оборудование. В его состав входит несколько десятков полных комплектов для подводного плавания, контейнер с климатконтролем, навигаторы, системы подъема из воды, в том числе – аварийного, легкие бронежилеты с компенсаторами плавучести, системы магнитной фиксации под водой и многое другое.

Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал отметил, что полученная помощь повысит возможности подразделений специальных действий на воде, «позволит эффективно бороться с угрозами, сохраняя жизнь и здоровье персонала». Он отметил, что взаимодействие с США, и помощь от американской стороны поступает уже 15 лет, и это сыграло существенную помощь в повышении эффективности украинских пограничников.