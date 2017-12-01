Студентка Одесской Юракадемии завоевала титул «Мисс Одесса – 2018»

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Студентка 4 курса судебно-административного факультета Национального университета «Одесская юридическая академия» Вероника Шувалова завоевала главный титул на конкурсе красоты «Мисс Одесса – 2018» и удостоилась короны первой красавицы нашего города.
Категория: Фоторепортаж
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Студентка 4 курса судебно-административного факультета Национального университета «Одесская юридическая академия» Вероника Шувалова завоевала главный титул на конкурсе красоты «Мисс Одесса – 2018» и удостоилась короны первой красавицы нашего города.