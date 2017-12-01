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Дата: Вчера, 23:16

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Студентка Одесской Юракадемии завоевала титул «Мисс Одесса – 2018»

Категория: Фоторепортаж









































































































































































































































Студентка 4 курса судебно-административного факультета Национального университета «Одесская юридическая академия» Вероника Шувалова завоевала главный титул на конкурсе красоты «Мисс Одесса – 2018» и удостоилась короны первой красавицы нашего города.

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